Воронеж, , 12:03 — REGNUM Мошенничество на 40 млн рублей при возмещении налога на добавленную стоимость раскрыли правоохранительные органы в Воронежской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 2 июня. Преступление было выявлено в ходе совместной работы с региональным УФСБ и при поддержке Росгвардии.

По версии следствия, подозреваемый в составе группы лиц, действуя по предварительному сговору, в 2014—2017 годах предоставлял в налоговый орган декларации по НДС с заведомо ложными сведениями о суммах налога на добавленную стоимость, подлежащих возмещению. В результате мошенники из бюджета РФ незаконно получили более 40 млн рублей.

Следственными органами возбуждено многоэпизодное уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 3,4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Двое подозреваемых задержаны.