Батуми, Грузия, 2 июня 2020, 12:03 — REGNUM Девять граждан Турции были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии в Батуми. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба СГБ.
По данным ведомства, задержание проходило в рамках операции, во время которой обыски прошли в жилых домах сразу по двум адресам.
Сообщается, что у граждан Турции изъяли четыре единицы огнестрельного оружия. Также есть признаки того, что задержанные пересекли грузино-турецкую границу нелегально.
В СГБ сообщили, что в отношении иностранцев заведено уголовное дело. Их обвиняют в нарушении государственной границы и незаконном хранении оружия. Следствие ведет Служба государственной безопасности.