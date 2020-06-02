Батуми, Грузия, , 12:03 — REGNUM Девять граждан Турции были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии в Батуми. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба СГБ.

По данным ведомства, задержание проходило в рамках операции, во время которой обыски прошли в жилых домах сразу по двум адресам.

Сообщается, что у граждан Турции изъяли четыре единицы огнестрельного оружия. Также есть признаки того, что задержанные пересекли грузино-турецкую границу нелегально.

В СГБ сообщили, что в отношении иностранцев заведено уголовное дело. Их обвиняют в нарушении государственной границы и незаконном хранении оружия. Следствие ведет Служба государственной безопасности.