Ярославль, , 12:01 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области умерли еще пять человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает сайт газеты «Рыбинские известия».

По данным издания, скончались две женщины и трое мужчин пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями. Они лечились в инфекционном отделении больницы №2 и в больнице №3 в поселке Волжский.

В статистику умерших от коронавируса жители Рыбинска не попали. Аналогичная ситуация складывается в регионе и с другими больницами, где лечат пациентов с COVID-19. Как сообщает портал 76.ру со ссылкой на департамент здравоохранения региона, в Ярославской ЦРБ за время эпидемии по данным на 26 мая умерли 33 человека.

Ярославская ЦРБ полностью перепрофилирована под прием больных COVID-19. При этом из 33 умерших только у одного пациента коронавирус был подтвержден прижизненно. По данным департамента, остальные пациенты ковид-клиники умерли от болезней системы кровообращения, органов дыхания, онкозаболеваний и других.

Всего официально в Ярославской области лишь 14 умерших от коронавируса.

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