Одесса, Украина, , 12:01 — REGNUM В Одесской области Украины на рынке «Седьмой километр» произошла перестрелка, в которой участвовали около двух десятков человек, сообщила 2 июня пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, неизвестные совершили попытку разбойного нападения на магазин тканей. В результате стрельбы ранения получили двое мужчин, в магазине разбиты стёкла.

Нападавшие сели в машины и скрылись в неизвестном направлении.

Напомним, 29 мая в Броварах произошла массовая перестрелка с участием около ста человек. В данный момент суд избрал меру пресечения более 20 возможным участникам перестрелки.

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