Херсон, Украина, , 11:52 — REGNUM Сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ) ликвидировали подпольное производство сигарет, сообщила 2 июня пресс-служба ведомства.

Следователи выяснили, что группа дельцов выращивала табак на заброшенной ферме в Херсонской области, после чего сырьё перевозилось на нелегальные производства в Одесской и Днепропетровской области.

«По предварительной информации, ежедневно злоумышленники изготовляли до 15 тыс. пачек сигарет. Готовый товар перевозили в Закарпатье, где его складировали для дальнейшей доставки в Европу», — сказано в сообщении.

Правоохранители в ходе обысков изъяли более 1,5 млн пачек сигарет и почти 15 тонн табака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье пограничники обнаружили группу контрабандистов, которые разбежались, оставив на месте 50 ящиков с 25 тыс. пачек сигарет.

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