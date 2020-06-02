Херсон, Украина, 2 июня 2020, 11:52 — REGNUM Сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ) ликвидировали подпольное производство сигарет, сообщила 2 июня пресс-служба ведомства.
Следователи выяснили, что группа дельцов выращивала табак на заброшенной ферме в Херсонской области, после чего сырьё перевозилось на нелегальные производства в Одесской и Днепропетровской области.
Правоохранители в ходе обысков изъяли более 1,5 млн пачек сигарет и почти 15 тонн табака.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье пограничники обнаружили группу контрабандистов, которые разбежались, оставив на месте 50 ящиков с 25 тыс. пачек сигарет.
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