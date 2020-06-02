Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают злоумышленников, которые напали на предпринимателя, находившегося в автомобиле вместе с женой. Угрожая ножом, они угнали машину и похитили женщину. Об этом происшествии 2 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение на семейную пару произошло вечером 1 июня на юге Петербурга, у станции метро «Автово». Как сообщил потерпевший индивидуальный предприниматель, к нему и его 24-летней гражданской супруге в автомобиль «Лада Гранта» сели двое незнакомых граждан.

Около 21:30 они доехали до дома 16 по Фильтровскому шоссе поселка Тярлево, после чего напали на мужчину, избили и затем скрылись с места происшествия на его автомобиле, где осталась его жена.

Около 22:20 в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в городе Пушкине у дома 25 по улице Московской полицейские обнаружили автомобиль и потерпевшую. Девушка рассказала, что похитители под угрозой ножа забрали у нее три тысячи рублей и скрылись.

«По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.