Нижний Новгород, , 11:48 — REGNUM В Нижегородской области выясняются обстоятельства происшествия с толкачем. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

По данным ведомства, накануне на 850 км судового хода (Городец) при заходе в шлюз 14 из-за сильного порыва ветра толкач ОТА 889 с порожними баржами навалился на дамбу и получил пробоину в районе машинного отделения. Поводилась откачка воды. Разлива топлива и пострадавших в результате происшествия нет.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в Татарии на реке Кама сел на мель теплоход уфимской компании с нефтепродуктами. Поставка была запланирована в Ростов-на-Дону. Инцидент произошел в темное время суток недалеко от населенного пункта Саконы Алексеевского района.