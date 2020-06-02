Лас-Вегас, США, , 11:45 — REGNUM В американском городе Лас-Вегас в ходе протестов сотруднику полиции выстрелили в голову, передает телеканал 8News со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что инцидент произошел у гостиницы-казино Circus Circus. Еще одно с участием правоохранителя происшествие произошло у здания федерального суда, сотрудник полиции открыл ответный огонь по стрелявшему.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки во многих крупных городах США начались из-за инцидента в Миннеаполисе, когда полицейский в присутствии очевидцев задушил при задержании чернокожего мужчину Джорджа Флойда, даже не пытавшегося сопротивляться. Видео произошедшего было заснято очевидцами и опубликовано в соцсетях.

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