Норильск, Красноярский край, , 11:43 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела по факту порчи земли в результате разлива нефтепродуктов в Красноярском крае проведена выемка служебной документации. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело, переданное из полиции, возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»). По данным ведомства, выемка служебной технической документации проведена на предприятии ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания».

Напомним, днём 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошла разгерметизация одного из резервуаров. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги с последующим возгоранием проезжавшего по проезжей части автомобиля.

Предположительно, разлилось порядка 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, после разлива топлива в Норильске и на Таймыре вели режим ЧС.

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