Энгельс, Саратовская область, , 11:50 — REGNUM Коллективное обращение работников ГАУЗ «Энгельсская городская больница №2» поступило в следственные органы СКР по Саратовской области. В жалобе говорится о том, что медицинский персонал причитающиеся доплаты за работу условиях пандемии не получил. В этой связи следственными органами организована проверка, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Следователями будет проведена всесторонняя проверка с целью восстановления прав медицинских работников на полагающиеся надбавки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ в ходе мониторинга выявлено сообщение о том, что врач, оказывающий помощь в больнице Зеленодольского района и по совместительству в одной из больниц Казани, не получил положенную доплату за работу в условиях распространения коронавируса.

Читайте также: В Татарии СКР проводит проверку по факту невыплаты надбавок медработнику