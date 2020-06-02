Анкара, , 11:25 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 72 человека, подозреваемых в связях с организацией ФЕТО. Об этом 2 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Задержания производились на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой Стамбула. Всего выдано было 118 постановлений, розыск остальных подозреваемых продолжается.

Спецоперации по поимке обвиняемых проходили в 35 провинциях страны, среди разыскиваемых большинство людей являлись действующими военнослужащими.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.