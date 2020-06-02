Симферополь, , 11:20 — REGNUM В Крыму задержали 39-летнего мужчину по подозрению в совершении полового преступления и убийства шестилетней девочки в Ленинском районе полуострова. Об этом 2 июня сообщили в Главном управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным правоохранителей, 31 мая отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ребёнка до дома.

«По пути он совершил в отношении ребёнка преступление сексуального характера, затем столкнул её в воду. Данные обстоятельства подтверждены медицинской экспертизой, а также иными доказательствами, полученными в результате комплекса следственно-оперативных мероприятий», — уточнили в СК.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 132 и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Им дана явка с повинной.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в Ленинском районе Крыма пропала шестилетняя девочка, которую взял на рыбалку отец. На следующий день тело девочки было найдено на дне Северо-Крымского канала.

Читайте ранее в этом сюжете: Севастополь оживает после самоизоляции – открывают общепит и частные школы