Кемерово, , 11:13 — REGNUM Все жители трех кузбасских сёл, потерявшие жилье или имущество во время пожаров 23 апреля, получили помощь, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв во время сегодняшней пресс-конференции. «Главное, что никто из людей не пострадал, — отметил глава региона. — Но сгорели дома и хозяйственные постройки. Всем была оказана экстренная помощь. В кратчайшие сроки решили вопрос с материальной помощью. Активно прорабатывается вопрос с обеспечением жильём». По его словам, 27 семей получили из бюджета области по 200 тысяч рублей, четыре семьи — по 150 тысяч рублей, 12 семей — по 50 тысяч рублей. Для каждой семьи также предусмотрена поддержка из местного бюджета. Семь семей уже подписали договоры на получение социальных выплат из областного бюджета для приобретения жилья, две семьи оформляют документы на получение льготного кредита на строительство жилья, двое селян получат жильё по социальным программам. Помощь, по словам Цивилёва, оказана и семьям, пострадавшими от урагана 26 мая в Мариинском районе.

Напомним, во время ураганного ветра обрушились стены и крыша строящегося здания склада зернохранилища, погибли два человека. Их семьи получили по 100 тыс. рублей. Ещё одному пострадавшему, который находится в больнице, выделено 50 тыс. рублей.