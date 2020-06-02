Дамаск, , 10:52 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» шестерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Сирии. Об этом 2 июня сообщается в заявлении министерства обороны страны в социальной сети Twitter.

«Наши героические бойцы в очередной раз пресекли попытку террористов РПК проникнуть в зону проведения операции «Источник мира», — отмечается в заявлении.

Термин «нейтрализован» означает физическое устранение противника, таким образом власти Турции пытаются сгладить негативный эффект от употребление адекватного своим действиям термина.

Напомним, турецкие вооруженные силы вторглись на территорию Сирии в 2016 году. После чего развернули ряд кампаний по противодействию курдским повстанцам, сражающимся с террористами.