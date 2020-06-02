Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:40 — REGNUM Жителя Междуреченска, сбежавшего из здания суда в Новокузнецке, приговорили к 17 годам в колонии особого режима. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Напомним, 29 января 2020 года в одном из районных судов Новокузнецка 33-летний подсудимый ударил начальника конвойной службы, который вывел его в туалет, и сбежал. Он был задержан спустя несколько дней в подъезде одной из многоэтажек.

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Обвиняемый сотрудничал со следствием и признал вину. Свой поступок он объяснил тем, что не хотел отбывать длительное наказание в местах лишения свободы.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»), ч. 3 ст. 313 УК РФ («Побег из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья»).

По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии особого режима.