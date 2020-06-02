Ярославль, , 10:38 — REGNUM В Ярославской области за последние сутки выявлено 74 новых случая коронавируса. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Общее число выявленных случаев за время пандемии в регионе составило 3284 человека, из них 826 уже выздоровели, в том числе 70 — за последние сутки. Таким образом количество выздоровевших почти сравнялось с количеством выявленных носителей вируса. Новых умерших статистика не зафиксировала.

Спад выявления новых случаев продолжается больше недели — с 23 мая. При этом жители Ярославской области продолжают жаловаться в социальных сетях на задержки с получением результатов тестов.

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