Ижевск, , 10:36 — REGNUM В Удмуртии по факту размещения в социальных сетях видеоролика с избиением несовершеннолетней девочки сверстниками проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В частности, в рамках проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

ИА REGNUM напоминает, ранее в социальных сетях появилась видеозапись инцидента в Ижевске. Девочки-подростки нецензурно выражаются, также они по очереди бьют сверстницу руками и ногами по лицу. Видео прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева. По её словам, все участники драки, а также их родители понесут ответственность. Он уточнила, что девочкам грозит постановка на учет в органах внутренних дел, для родителей проверка обернется привлечением к административной ответственности.