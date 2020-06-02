Якутск, , 10:39 — REGNUM В Якутии суд вынес приговор женщине, которая оставила без еды и ухода несовершеннолетних детей на двое суток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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Суд поддержал гособвинение по уголовному делу в отношении 29-летней женщины.

Было установлено, что подсудимая оставила одних дома своих четверых детей в возрасте от девяти месяцев до семи лет без достаточных запасов еды и воды, заперев их снаружи на навесной замок.

«На протяжении двух суток семилетняя дочь сама кормила грудного ребёнка сухой молочной смесью, смешивая её с холодной водой из бидона. Как было установлено, всё это время мать распивала спиртное в компании приятелей», — сказали в прокуратуре.

Закрытых детей в доме обнаружили сотрудники Амгинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Уктэл». Если бы специалисты не пришли в дом с очередной профилактической проверкой, трагедии не удалось бы избежать, уверены проверяющие. Вода у детей в доме уже на тот момент закончилась.

Суд приговорил женщину к 148 часам обязательных работ, а также ограничил в родительских правах. Детей отдали под временную опеку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту обнаружения новорожденного ребёнка, брошенного в сумке между гаражами вблизи деревни Дубровки Талдомского района.