Ярославль, 2 июня 2020, 10:28 — REGNUM 1 июня в Рыбинске Ярославской области утонул 6-летний ребенок. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в бывшем СНТ «Юбилейный». По словам родственников, мальчик катался на велосипеде.
С наступлением теплого времени года количество происшествий на воде с участием детей растет. Так в апреле в Переславле в пруду утонул трехлетний ребенок из московской семьи.
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