Ярославль, , 10:28 — REGNUM 1 июня в Рыбинске Ярославской области утонул 6-летний ребенок. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в бывшем СНТ «Юбилейный». По словам родственников, мальчик катался на велосипеде.

«В какой-то момент мальчик пропал из поля зрения, родственники принялись его искать. Спустя несколько минут поисков его тело вместе с велосипедом было обнаружено в пруду, расположенном неподалеку. Расследование уголовного дела продолжается. После установления всех обстоятельств, следователями будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

С наступлением теплого времени года количество происшествий на воде с участием детей растет. Так в апреле в Переславле в пруду утонул трехлетний ребенок из московской семьи.

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