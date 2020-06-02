Курган, , 10:27 — REGNUM В Зауралье по горячим следам задержан подозреваемый в поджоге автосалона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

В дежурную часть отдела полиции Кургана поступило сообщение о горении 13 машин на охраняемой стоянке автосалона. В итоге, установлено, что в ночь на 1 июня ранее неоднократно судимый неработающий житель села Кетово по непонятным причинам поджёг машины. Ущерб составил более 18 млн рублей. Подозреваемый, зафиксированный на камерах видеонаблюдения, пояснить свои действия не смог. Причины происшествия устанавливаются.

В отношении подозреваемого в поджоге возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).