Уфа, , 10:22 — REGNUM Автомобиль сбил двух пешеходов и столкнулся с припаркованной автомашиной на автотрассе в Башкирии. Об этом 2 июня сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла ночью 1 июня на автотрассе Уфа — Оренбург. Автомашина «Лада-2114», за рулем которой находился мужчина 23-х лет, на 177 км этой трассы протаранила автомобиль «Лада Приора», который был припаркован у обочины и сбила двух пешеходов, стоящих рядом с автомобилем.

Отмечается, пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу. В настоящий момент стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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