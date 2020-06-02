Ленинский район, Крым, , 09:58 — REGNUM Крымские правоохранители задержали отца утонувшего в Ленинском районе полуострова ребёнка. Об этом ИА REGNUM 2 июня сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.

«Отец шестилетней девочки задержан по подозрению в оставлении своей дочери в опасности согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, с ним проводятся все необходимые следственные действия», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинском районе Крыма пропала шестилетняя девочка. По предварительным данным, она вместе со своим отцом и его другом отправились на рыбалку. В ходе распития спиртных напитков взрослые оставили ребёнка без присмотра. На следующий день тело девочки было найдено на дне Северо-Крымского канала. На берегу неподалёку от места трагедии остались кроссовки ребёнка, которые привлекли внимание поисковиков.

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