Ленинский район, Крым, 2 июня 2020, 09:58 — REGNUM Крымские правоохранители задержали отца утонувшего в Ленинском районе полуострова ребёнка. Об этом ИА REGNUM 2 июня сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинском районе Крыма пропала шестилетняя девочка. По предварительным данным, она вместе со своим отцом и его другом отправились на рыбалку. В ходе распития спиртных напитков взрослые оставили ребёнка без присмотра. На следующий день тело девочки было найдено на дне Северо-Крымского канала. На берегу неподалёку от места трагедии остались кроссовки ребёнка, которые привлекли внимание поисковиков.
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