Горно-Алтайск, , 09:44 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по статье «халатность» при закупке лекарств для льготной категории граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, с января 2018 года по декабрь 2019-го заявки на приобретение препаратов формировались с превышением потребностей. Это произошло, по мнению следователей, из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками регионального минздрава.

«Завышение объема закупки привело к невостребованности медицинских препаратов на сумму 1 872 364 рубля 70 копеек, у которых истёк срок годности», — отметили в ведомстве.

В результате государству был причинён крупный материальный ущерб. В настоящее время ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем Следственного управления.

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