Тольятти, Самарская область, , 09:36 — REGNUM Мужчину, подозреваемого в нападении на несовершеннолетних в лифте, разыскивают в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета.

По сообщению пресс-службы ведомства, 3 сентября прошлого года неустановленный мужчина зашел в лифт дома № 8, расположенного на бульваре Космонавтов г. Тольятти и совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних девушек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ.

27 мая текущего года неизвестный мужчина снова совершил эти же действия в лифте дома № 3 «б», расположенном на бульваре Космонавтов г. Тольятти. У стражей порядка оказались в распоряжении записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудники следственного управления призывают мужчину добровольно явиться с повинной.

Лиц, знающих о местонахождении подозреваемого, просят обратиться в ближайшее отделение полиции.

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