Барнаул, , 09:20 — REGNUM Круг носителей коронавируса продолжает расширяться в Алтайском крае. По данным оперативногоштаба региона, на утро 2 июня, общее число положительных тестов на SARS-CoV-2 составляет уже 1985, причём только 70 было выявлено за последние сутки.

Большинство носителей выявили в Барнауле (977 человек). За всё время выздоровели 815 человек. Тяжелобольных пациентов с COVID-19 насчитывается 50 человек, на аппарате ИВЛ — 14 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Вв Алтайском крае ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса. Только за сутки 31 мая в регионе было подтверждено 67 положительных тестов на SARS-CoV-2.

Во многом, это связано с многочисленными вспышками SARS-CoV-2 в Барнауле. Одна из последних произошла в краевом онкологическом диспансере.

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