Хабаровск, , 10:00 — REGNUM Пятилетний ребёнок подвергся нападению вооруженного ножом преступника на одной из улиц Хабаровска.

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Как сообщило ИА ДВ-Новости, мальчик с бабушкой шёл по улице. С ними поравнялся прохожий, мужчина. Внезапно он достал нож и полоснул ребёнка по лицу. К счастью, нож лишь коснулся ребёнка, порезав щеку.

Бабушка вызвала скорую помощь и полицию. Преступника задержали по горячим следам. Нож, судя по всему, он выбросил в мусоропровод. Сейчас полицейские обратились в ТСЖ, чтобы достать орудие преступления. При задержании преступник оказывал сопротивление полиции, по оценке стражей порядка он был нетрезв.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года жители Хабаровска были напуганы маньяком, который нападал на женщин с ножом на улицах города.