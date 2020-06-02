Владивосток, , 09:42 — REGNUM Синоптики Приморья заявили о надвигающемся на регион штормовом предупреждении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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В связи со смещением активного циклона над территорией Приморья 4 июня в крае ожидается дождь, местами сильный с количеством осадков 15−40 миллиметров за 12 часов и менее.

«В центральных и восточных районах пройдут очень сильные дожди с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. Ночью 5 июня сильные дожди с количеством 15−40 миллиметров за 12 часов и менее местами сохранятся на северо-востоке края. Дожди будут сопровождаться грозами, порывистым ветром до 20 метров в секунду», — прогнозируют специалисты Примгидромета.

В эти дни на реках возможен подъём воды на 0,2−0,6 метра, в центральных районах края на реках бассейна Уссури — до 1,4 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске во время ночной грозы произошло 36 происшествий: затоплены улицы, дома и потекли кровли.