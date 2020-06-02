Багдад, , 08:56 — REGNUM В результате террористического акта в Ираке погибли двое военнослужащих. Об этом 2 июня сообщает Kurdistan24.

Транспортное средство, в котором находились иракские военные, подорвалось на фугасе. Также в ходе происшествия ранения получили двое военнослужащих, им оказывается необходимая помощь.

Инцидент произошел в городе Махмур, расположенном в 100 км к юго-востоку от Мосула. Данная территория является объектом спора между Иракским Курдистаном и центральным правительством страны.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают сохранять активность на территории Ирака, особенно их позиции сильны в спорных районах, где существует «вакуум» власти.