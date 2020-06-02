Уфа, , 08:49 — REGNUM Подозреваемого в причинении тяжкого вреда женщине 15 лет назад, повлекшего за собой ее смерть, задержали в Башкирии. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в сентябре 2005 года стражи порядка Уфы получили информацию о том, что в квартире найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. На тот момент раскрыть это преступление они не смогли.

В текущем году, работая над раскрытием преступлений «прошлых лет», специалисты получили сведения о причастности к преступлению жителя Уфы 48-ми лет.

Отмечается, что во время допроса он признался в содеянном.

По версии следствия, в августе 2005 года он и женщина находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент, считают следователи, между ними случился конфликт, во время которого подозреваемый нанес удары женщине. Потерпевшая скончалась в своей квартире через несколько дней от полученных травм. После того, как подозреваемый узнал о смерти женщины, он сначала поменял место проживания, а потом на длительное время уехал в Узбекистан.

Отмечается, что сейчас подозреваемый задержан и заключен под стражу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Расследование дела продолжается.

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