Хабаровск, , 08:43 — REGNUM В Ботчинском заповеднике, находящемся в Хабаровском крае, горят два лесных пожара общей площадью примерно 5,5 тысячи гектаров. Об этом 2 июня рассказал директор заповедника Сергей Костомаров, его слова приводит РИА Новости.

«На территории заповедника горят два пожара», — рассказал директор заповедника.

Также он уточнил, что первый из пожаров площадью 2,5 тысячи гектаров в настоящее время уже локализован, а второй — площадью 3 тысячи гектаров — является действующим, с ним ведется борьба и в ближайшие сутки сотрудники противопожарных служб надеются его локализовать.

Кроме того, Костомаров рассказал, что в тушении пожаров принимают участие сотрудники заповедники и специалисты «Авиалесохраны» и с 1 июня число борющихся с огнем увеличилось за счет последних с 22 до 28 человек.

При этом директор заповедника подчеркнул, что в самом заповеднике нет населенных пунктов, а возле него — дорожной инфраструктуры и отметил, что пожар начался в результате сухих гроз, происходящих на Дальнем востоке.

«В том районе накануне на протяжении нескольких часов мы отмечали очень мощные сухие грозы, и через сутки в тех местах обнаружили два пожара», — заявил он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приморье в первый день лета потушили девять гектаров леса в Тернейском районе.