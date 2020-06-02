Ульяновск, , 08:32 — REGNUM В Ульяновске осуждены члены преступной группы, которые занимались сбытом наркотиков в регионах Поволжья. В ходе обысков у них изъято около 12 кг наркотиков, сообщает УМВД по Ульяновской области.

В ходе оперативного-разыскных мероприятий установлено, что с июня 2016 года по июнь 2018 года через интернет-магазин злоумышленники сбывали синтетические наркотики на территории Поволжья. По данным полиции, обвиняемые делали «закладки» в подъездах и во дворах домов, возле строений и сооружений различного назначения.

«В ходе личного досмотра и обысков, проведенных по местам жительства обвиняемых, а также в тайниках обнаружено около 12 кг наркотиков на общую сумму более 30 млн рублей», — говорится в сообщении.

По оценке правоохранителей, изъятый товар эквивалентен 60 тыс. разовых доз.

В зависимости от степени и участия в инкриминируемых преступлениях члены наркосообщества получили от шести лет до 13,5 лет реального лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинском районе Ульяновска вынесен приговор группе горожан, которые пытались организовать торговлю коноплей. Данное растение они выращивали на земельном участке, продавая «урожай» знакомым.

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