Стерлитамак, Башкирия, , 08:22 — REGNUM Два человека, проживающие в православном приходе одного из храмов, оказались носителями коронавируса в Башкирии. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, у шести человек, которые живут в приходе Михайло-Архангельского храма, расположенного в селе Ишпарсово Стерлитамакского района, диагностирована внебольничная пневмония. По предварительной информации, у двоих из них тесты на коронавирус показали положительный результат.

Сообщается, что в настоящее время специалисты устанавливают круг контактных лиц инфицированных. А на территории православного храма вводятся ограничительные меры, будет проведена дезинфекция.

Отмечается, что ситуация взята на контроль.

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