* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Киркук, Ирак, , 07:57 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подожгли пшеничные поля в трех курдских деревнях, расположенных в иракской провинции Киркук. Об этом 2 июня сообщает BasNews.

Как отметил в комментарии агентству местный чиновник Валид Хамдани, поджоги были зафиксированы в деревнях Кутан, Али Махмуд и Мейсалун.

Политик подчеркнул, что террористы также устанавливают мины в фермерских районах в целях препятствования сбору урожая местными жителями.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему представляют серьезную угрозу Ираку, особенно в регионах, являющихся объектом территориального спора между Иракским Курдистаном и центральным правительством страны.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.