Новосибирск, , 07:42 — REGNUM В Новосибирске во время ночной грозы произошло 36 происшествий. В настоящее время городские службы устраняют их последствия. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба.

Так, сообщается о 18 протеканиях кровель многоквартирных домов, десяти подтоплениях домов частного сектора, восьми случаях подтопления проезжей части.

Напомним, ночной ливень, обрушившийся на Новосибирск, затопил улицы Ленина, Орджоникидзе, Нарымскую, Владимировскую, проспект Димитрова и Красный проспект, перекрёсток улиц Кошурникова и Богаткова на «Золотой Ниве» и Восход. Под воду частично ушли дороги и тротуары.

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«По информации управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений, во всех местах временные трудности с водоотводом связаны с уменьшением пропускной способности дождеприемников из-за случайного мусора, принесённого водными потоками. Ливневая канализация сработала в штатном режиме. Заявок на подтопление объектов по причине неработающей ливневой канализации не поступало», — заявили в мэрии города.

Информация по протекающим кровлям передана в аварийные службы управляющих организаций, силами собственников и спасателями муниципальной аварийно-спасательной службы откачана вода в восьми частных домах.