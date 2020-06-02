* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Киркук, Ирак, , 07:55 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили курдского фермера в районе Ханакин. Об этом 1 июня сообщает BasNews.

По данным журналистов, инцидент произошел в деревне Ясрат, куда похищенный прибыл для фермерских работ. Вместе с ним сюда же прибыл его родной брат, которому удалось скрыться от террористов.

Напомним, на прошлой неделе в этом же районе боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили двух других курдских фермеров. Их судьба до сих пор неизвестна.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.