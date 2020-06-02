Нью-Дели, , 07:33 — REGNUM Сотрудники сил безопасности Индии ликвидировали троих пакистанских экстремистов в ходе спецоперации в Джамму и Кашмире, сообщает газета Hindustan Times.

Сообщается, что операция проводилась против проникших на индийскую территорию боевиков из Пакистана. Спецоперация проходила четверо суток в районе Наушер. На месте боя было обнаружено стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатка пакистанского производства.

В связи с постоянными попытками пакистанских боевиков проникнуть в Индию в приграничных районах была усилена войсковая группировка. Также в ряде районов Джамму и Кашмира проводятся контртеррористические операции.