Сургут, Югра, 2 июня 2020, 07:21 — REGNUM В Югре выясняются причины экстренной посадки воздушного судна АТР-72, следовавшего по маршруту Сургут — Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.
По предварительным данным, 1 июня 2020 года в 18:46 по местному времени (16:46) из аэропорта Сургута взлетел самолёт АТР-72 с 49 пассажирами на борту и пятью членами экипажа. При наборе высоты не убралась стойка шасси. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в Сургут. В 19:00 борт приземлился, пострадавших нет.
Следователи Уральского СУ на транспорте СКР выясняют обстоятельства авиапроисшествия.