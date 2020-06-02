Атланта, США, , 06:51 — REGNUM 52 демонстранта были задержаны полицейскими в американском городе Атланта за нарушение общественного порядка, 1 июня сообщается на странице в Twitter городского департамента полиции.

Накануне было задержано 64 протестующих. В полиции отметили, что власти столкнулись с несколькими проблемами из-за акций протеста, в том числе и после перекрытия демонстрантами автострады и еще нескольких дорог. В городе веден комендантский час, который действует в вечернее и ночное время.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в городе Нью-Йорк из-за протестов и беспорядков, вывязанных со смертью чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, был продлен комендантский час.

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