Чита, , 06:23 — REGNUM В Забайкальском крае продолжается рост заболеваемости COVID-19. Как сообщает оперативный штаб региона, на утро 2 июня общее число носителей составляет уже 1218 человек. Выздоровели 576 человек, зафиксирован 21 летальный исход. Одна из пациенток умерла накануне, женщине было 53 года.

«Она имела подтвержденный диагноз COVID-19, тяжёлые сопутствующие заболевания, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких», — сказано в официальном сообщении.

В целом за последние сутки прирост числа заболевших составил 4,5%, средний темп прироста за последние семь дней — 3,8%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 45% заболевших коронавирусом в Забайкалье — работающие граждане, а 9,6% всех работающих — это работники торговли.

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