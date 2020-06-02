Буэнос-Айрес, , 04:22 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 в Аргентине, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 2169 километрах к северо-востоку от провинции Огненная Земля. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тонга. Эпицентр сейсмособытия находился в 335 километрах от Охонуа на глубине 118,76 километров. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

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