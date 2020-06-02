Благовещенск, , 04:07 — REGNUM Жителя Амурской области признали виновным в публичных призывах к экстремизму и терроризму и осудили на два года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Как следует из сообщения, сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России было установлено, что 32-летний житель Амурской области летом 2019 года разместил в группе популярного мессенджера экстремистские материалы: «аудиосообщение, содержащее призывы к осуществлению насильственных и дискриминационных действий в отношении группы лиц, выделенных на основании национальной принадлежности, и несколько сообщений, содержащих призывы к осуществлению террористических действий».

В отношении подозреваемого было возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и части 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Первый Восточный окружной военный суд признал подозреваемого виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорил к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также осужденный на два года лишён права размещать материалы в сетях общего пользования, в том числе в Интернете.

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