Калининград, , 03:26 — REGNUM В Калининградской области сапёры мотострелковых частей армейского корпуса Балтийского флота обезвредили 24 боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Одиннадцать минометных мин были обнаружены и обезврежены в прошедшие выходные при проведении строительных работ в районе поселка Талпаки Гурьевского городского округа Калининградской области. Десять артиллерийских снарядов калибра 85-мм, 152-мм и 200-мм были обезврежены в окрестностях посёлка Наумовка.

Две 82-мм минометные мины обезврежены в микрорайоне Александра Космодемьянского в Калининграде. Ещё одна мина — в лесном массиве у посёлка Рощино под Зеленоградом.

Все обезвреженные боеприпасы времён войны были вывезены на военные полигоны для последующего уничтожения.

Всего в 2020 году специалисты групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезвредили около 1200 различных боеприпасов — мин, снарядов и бомб, сохранившихся со времён Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировском районе Ленинградской области были обезврежены два боеприпаса времён Великой Отечественной войны, обнаруженные на территории садового участка.

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