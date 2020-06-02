Москва, , 02:56 — REGNUM По меньшей мере 35 пожаров в лесах на площади 3809 гектаров было ликвидировано в России за последние сутки, 2 июня сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Также в стране продолжают действовать еще 11 лесных пожаров на площади 9008 гектаров, которые активно тушат спасатели. Наибольшая площадь охваченных огнем лесов относится к Иркутской области — более 2,7 тысячи гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Хакасии был отменен особый противопожарный режим.

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