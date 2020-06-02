Миннеаполис, США, , 01:50 — REGNUM Американский суд принял к рассмотрению дело о распространении взрывчатых веществ во время протестов в Миннеаполисе (США), передаёт 1 июня телеканал NBC Chicago со ссылкой на документы суда.

Обвиняемым по делу выступает житель штата Иллинойс Мэттью Руперт, который, по предварительным данным, раздавал протестующим бомбы и призывал бросать их в полицейских. При этом происходящее он транслировал на своей странице в Facebook.

«У меня есть несколько бомб, если кто-то из вас хочет кинуть в них, кидайте в них бомбы», — приводит телеканал слова мужчины из его видеотрансляции в Facebook.

Полиция задержала нарушителя в ночь на 31 мая за нарушение комендантского часа в городе. Во время обыска в его машине были обнаружены взрывные устройства, молоток, фонарь и деньги.

Напомним, волна протестов и беспорядков в США возникла после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после того, как офицер полиции придавил ему шею коленом и задушил его. Инцидент спровоцировал массовые беспорядки в нескольких штатах, в ряде из них власти объявили о введении чрезвычайного положения.

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