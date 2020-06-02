Каир, , 01:43 — REGNUM По меньшей мере три человека погибли из-за обрушения балкона на 17-м этаже жилого дома в египетском городе Александрия, 2 июня передает телеканал Sada el-Balad.

Еще три человека получили травмы в ходе инцидента. Их доставили в больницу. Начато расследование причин трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня во Львове из-за обрушения перил балкона в многоквартирном доме пострадали три человека.

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