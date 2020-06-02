Миннеаполис, США, , 01:27 — REGNUM Американец Джордж Флойд, погибший в результате задержания полицейскими в американском Миннеаполисе, скончался в результате удушения. Об этом говорится в заключении судмедэкспертизы округа Хеннепин из штата Миннесота, который опубликован ведомством.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, Джордж Флойд умер в результате «остановки сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи» полицейскими при задержании. Судмедэксперты подчеркивают, что это было убийство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врачи утверждали, что Флойд скончался уже в реанимации от остановки сердца, однако родственники погибшего настаивали на том, что негра убили полицейские при задержании. Отметим, что запечатленные на видео кадры смерти Флойда вызвали массовое возмущение среди жителей США и привели к крупным протестным акциям и уличным беспорядкам в ряде городов Соединенных Штатов.

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