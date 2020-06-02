Петропавловск-Камчатский, , 01:15 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксированы в океане к востоку от Камчатки, 2 июня сообщает пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Очаг землетрясения залегал на глубине почти 30 км и располагался в 140 километрах от поселка Усть-Камчатск. В управлении МЧС РФ по Камчатскому краю уточнили, что сейсмособытие в населенных пунктах региона не ощущалось и угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края.

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