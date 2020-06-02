Никосия, , 00:39 — REGNUM Лидеры мусульманских общин Кипра, Армянской апостольской церкви, Маронитской католической церкви и Римско-католической церкви осудили действия вандалов в городе Лимасоле. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров.

«Мы категорически осуждаем любые акты вандализма и неуважения, которые совершаются по отношению к священным местам отправления культа», — говорится в сообщении.

Религиозные лидеры подчеркнули, что действия напавших на мечеть в Лимасоле являются актами насилия, ксенофобии и дискриминации.

Ранее, 31 мая группа людей забросала мечеть Кёпрюлю в Лимасоле бутылками с зажигательной смесью, а также исписали ограду антиисламскими и антимигрантскими лозунгами. Глава Кипра Никос Анастасиадис поручил профильным ведомствам расследовать происшествие и наказать виновных.