Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 00:18 — REGNUM В Каменске-Шахтинском Ростовской области нарушитель масочного режима напал на сотрудника полиции и попал под уголовное преследование. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошёл 25 мая в ходе патрулирования одной из улиц Каменска-Шахтинского. Полицейские остановили горожанина, который находился без лицевой маски в общественном месте и провели профилактическую беседу, «однако мужчина отказался выполнять их законные требования, предпринял попытку скрыться, но был задержан». При этом нарушитель масочного режима ударил одного из сотрудников правоохранительных органов кулаком.

В отношении каменчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

ИА REGNUM напоминает, что донские следователи расследуют уголовное дело в отношении пациента с коронавирусом, сбежавшего из медучреждения Таганрога в Новочеркасск. Кроме того, в рамках доследственной проверки расследуют утечку данных о пациенте с SARS-CoV-2.

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