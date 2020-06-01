Сан-Сальвадор, , 23:57 — REGNUM До 15 человек возросло количество погибших при прохождении тропического шторма «Аманда» по территории Сальвадора. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба правительства страны.

Данные о погибших и пропавших без вести публикуются на специальном сайте, созданном правительством Сальвадора. Семь человек на настоящее время числятся пропавшими без вести.

На территории страны действует «красный», максимально возможный уровень опасности. По предварительным подсчётам властей, тропический шторм нанёс повреждения сотням жилых домов, около 19 тыс. семьям был причинён материальный ущерб.

Глава министерства внутренних дел и территориального развития Марио Дурана заявил, что из пострадавших регионов были эвакуированы 7,2 тыс. человек, они были размещены во временных убежищах. Подсчёт материального ущерба, нанесённого стихией, продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 11 погибших в результате тропического шторма «Аманда», обрушившегося на территорию Сальвадора.

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